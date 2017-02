Titelkansen voor zaterdageersteklasser Volendam nu wel heel ver weg

Foto Ella Tilgenkamp Volendammer Nico Keijzer stuit op SVL-doelman Paul Emons.

VOLENDAM - De teleurstelling droop na afloop van zijn gezicht. De 1-2 nederlaag tegen naaste concurrent SVL was in de ogen van trainer Sander Middelbeek ’onnodig’. Door het dure puntenverlies kan Volendam eventuele titelaspiraties zo goed als zeker opbergen.

Door Hans Beemster - 5-2-2017, 9:22 (Update 5-2-2017, 9:22)

De achterstand op koploper AFC is gegroeid tot tien punten. „De eerste helft was zeer matig. We speelden na rust beter, maar incasseerden ook twee tegengoals. Dan hebben we iets niet goed gedaan”, oordeelde Middelbeek treffend.

In zijn eerste jaar wilde Middelbeek Volendam weer...