Wereldtitel en olympische nominatie voor parasnowboarder Chris Vos

BIG WHITE - Chris Vos heeft bij de wereldkampioenschappen parasnowboarden zijn titel op de boardercross geprolongeerd.

Net als in 2015 in het Spaanse La Molina was de achttienjarige boarder uit Noordbeemster in het Canadese Big White de snelste in zijn categorie.

De wedstrijden vonden plaats onder wisselende omstandigheden. In de finale versloeg Vos de Oostenrijker Reinold Schett. Die was sneller in de eerste bocht, maar Vos wachtte op zijn kans om hem te passeren.

Naast de wereldtitel heeft Vos nu een nominatie voor de Paralympics van 2018 in Zuid-Korea binnen. Dinsdag verdedigt hij zijn wereldtitel op de banked slalom.