’Spookgoal’ met staartje?

VOLENDAM - Een dubbel geteld doelpunt in de Bene-League-handbalwedstrijd van zaterdag tussen Kras/Volendam en OCI-Lions krijgt mogelijk vrijdag nog een staartje.

Door Hans Swierstra - 2-2-2017, 20:26 (Update 2-2-2017, 20:26)

Tuchtcommissie oordeelt over dubbel getelde treffer Lions in Volendam

Namens de Limburgse bezoekers scoorde Joris Baart in de eerste helft 8-16, maar sprong het scorebord in de Volendamse sporthal Opperdam van 15 naar 17. Op dat moment bleef de fout onopgemerkt. Later pas wezen videobeelden uit dat er iets niet klopte. Na een 8-18 ruststand slaagden de Volendammers erin om in een sterke tweede helft terug te komen. Het werd uiteindelijk 25-25. Hoewel Volendam door de ’spookgoal’ tekortgedaan werd, legde de het zich bij het resultaat neer en volgde geen protest. Wel heeft de club de organisatie van de Bene-League formeel op de hoogte gesteld van het feit dat de uitslag niet klopt. Ook heeft Volendam vragen gesteld over gevolgde procedure bij de totstandkoming van die uitslag. Daarop heeft de Bene-League de zaak voorgelegd aan de tuchtcommissie. Die heeft de videobeelden opgevraagd en zal vrijdagmiddag uitspraak doen.

Voor Volendam kan het resultaat gevolgen hebben voor de poule-indeling straks in de tweede fase van de eredivisie. In de top van de Bene-League is dat ook het geval. Het door voormalig Volendam-coach Mark Schmetz getrainde Lions speelt om plaatsing voor de Final Four. Nu zijn de Belgische clubs Tongeren (28 punten), Bocholt en Hasselt (27) én dus ook Lions (eveneens 27) drie speelronden voor het einde de belangrijkste gegadigden. Visé en Sasja (beide ook uit België) zijn echter met 21 punten nog niet helemaal kansloos, zeker wanneer Lions het onterecht verkregen wedstrijdpunt moet inleveren. Zoals gezegd zal er vrijdag meer duidelijkheid worden verschaft.