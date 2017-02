Landsmeerder Swen Faber huilend als 29e over finish op Weissensee: ’Wonder dat ik hier weer schaats’

Foto Timsimaging Swen Faber wordt na tweehonderd kilometer overmand door emoties opgevangen door vader Frans.

TECHENDORF - Vermoeidheidsproblemen, een knik in zijn slagader en een operatie. Een ritje naar de supermarkt was al teveel. Swen Faber moest van ver komen om weer op zijn geliefde ijs, de Weissensee, te mogen staan. Met alles wat hij in zich had, knokte de 26-jarige Landsmeerder zich terug en reed hij gisteren de befaamde Alternatieve Elfstedentocht uit.

Door Natasha Smit - 1-2-2017, 15:58 (Update 1-2-2017, 15:58)

