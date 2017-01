IJsclub De Ondersteuning uit Middelie gaat weer met grote groep in Scandinavië schaatsen

Foto Nel Slooten Leden van ijsclub De Ondersteuning schaatsend in het idyllische Punkeharju in Finland.

MIDDELIE - Bij ijsclub De Ondersteuning in Middelie staan ze alweer te trappelen van ongeduld. Oké, er was onlangs wat natuurijs en de plaatselijke baan kon een weekje open, maar voor het echte werk gaan 61 leden van de club binnenkort weer naar Scandinavië. In Zweden en Finland zijn ze al menigmaal geweest, maar de groep reist deze winter voor het eerst ook af naar Noorwegen.

Door Hans Swierstra - 31-1-2017, 14:23 (Update 31-1-2017, 14:23)

Bestuurslid Cor Hilbers van De Ondersteuning is er maar wat trots op dat zijn vereniging het...