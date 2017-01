Piotr Konitz gaat Kras/Volendam na een jaar al verlaten

Foto HV Kras/Volendam Piotr Konitz: ,,We gaan er alles aan doen om dit seizoen succesvol te laten eindigen.’’

VOLENDAM - Handbalclub Kras/Volendam en hoofdtrainer Piotr Konitz nemen aan het einde van dit seizoen afscheid van elkaar.

Trainer en club concluderen dat chemie onvoldoende is

De Poolse coach is pas aan zijn eerste seizoen bezig bij de club, die uitkomt in de Bene-League. Zowel de clubleiding als de trainer is tot de conclusie gekomen dat het beter is om de samenwerking straks te beëindigen.

,,De chemie die we aanvankelijk dachten te kunnen creëren tussen de spelersgroep en de trainer, is uiteindelijk niet voldoende gebleken”, moet algemeen manager Joost Ooms van Volendam tot zijn spijt concluderen. ,,Hierdoor wordt niet het maximale rendement uit de spelersgroep gehaald én komen de trainerskwaliteiten van Piotr niet optimaal naar voren.’’

Hard

Konitz, vorig jaar zomer de opvolger van Mark Schmetz die vier jaar lang Volendam onder zijn hoede had, is het daarmee eens. ,,Topsport is hard. Maar ik sta achter het besluit, dat we samen genomen hebben’’, zegt de oefenmeester. ,,Door dit nu al kenbaar te maken, creëren we rust. De spelersgroep kan zich nu volledig focussen op het restant van de Bene-League en daarna de eredivisie. We gaan er alles aan doen om dit seizoen succesvol te laten eindigen. We kunnen nog twee prijzen winnen, daar gaan we volledig voor.”

Konitz doelt daarmee op de landstitel en de nationale beker. In de achtste finale van dat bekertoernooi speelt Volendam op donderdag 16 februari een uitwedstrijd tegen Nieuwegein. De indeling van de eredivisie (twee poules van vier), die in maart van start gaat, is pas bekend als de Bene-League is afgesloten. De eindrangschikking van de Nederlandse clubs in deze Belgisch-Nederlandse competitie zal bepalend zijn.

De clubleiding gaat intussen zo snel mogelijk gesprekken voeren met kandidaten voor de opvolging van Konitz. Ooms: ,,We zijn er vroeg bij en hebben dus genoeg tijd.’’