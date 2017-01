Coach Konitz na dit seizoen weg bij Volendam

VOLENDAM - Hoofdtrainer Piotr Konitz verlaat na dit seizoen al weer handbalclub KRAS/Volendam. De Pool is bezig aan zijn eerste jaar bij de Volendamse handbalmannen, meervoudig Nederlands kampioen.

Door ANP - 31-1-2017, 10:01 (Update 31-1-2017, 10:01)

De club meldde dinsdag in een persbericht dat Konitz zelf ook achter het besluit staat. ,,Topsport is hard en beslissingen moeten genomen worden, maar ik sta achter het besluit dat we samen gemaakt hebben om niet met elkaar door te gaan'', aldus de coach.

KRAS/Volendam bezet momenteel de negende plaats in de BENE-League. In maart start de eredivisie. ,,De chemie die we aanvankelijk dachten te kunnen creëren tussen de spelersgroep en de trainer, is uiteindelijk niet voldoende gebleken'', zegt algemeen manager Joost Ooms. ,,We zijn er vroeg bij en hebben dus genoeg tijd een geschikte opvolger te vinden.''