Purmersteijn merkt dat voetbal niet altijd rechtvaardig is

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas Purmersteijn-verdediger Rowin Mol (wit shirt) kopt de bal net naast het doel van Legmeervogels.

PURMEREND - In de competitie had Purmersteijn een ruime voorsprong te pakken en ook in het bekertoernooi worden de overwinningen aan elkaar geregen. Legmeervogels wilde zich niet naar de slachtbank laten leiden en liep na negentig minuten verbaasd én dolgelukkig het veld af: 1-2.

Door Gideon Smit - 29-1-2017, 19:25 (Update 29-1-2017, 19:25)

In eerste instantie leek Purmersteijn nog een punt veilig te stellen. Pas laat in de partij poetste Robbert Jan Orij met een puntertje een in de eerste helft opgelopen achterstand weg. Bij de zo goed als enige keer...