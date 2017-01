Schot blijft maar haperen bij Loon Lions

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas Lions-speelster Tessel van Dongen in balbezit, met Karin Kuijt van Lekdetec tegenover zich.

LANDSMEER - Oefening baart kunst, maar voor de basketbalsters van Loon Lions gaat dit voorlopig even niet op. Drie keer in een maand spelen ze tegen het Gelderse Lekdetec.nl en drie keer delven ze het onderspit. Deze zaterdagavond zijn ze dicht bij een succesje, maar toch gaat de overwinning mee naar Gelderland, 64-69.

Door Jan Koning - 29-1-2017, 12:49 (Update 29-1-2017, 12:49)

Tijdens de verloren bekerwedstrijd van afgelopen week was het lage schotpercentage aan de kant van de Lions het grote probleem. Deze keer lijkt hier verandering in te komen, want...