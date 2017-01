Monnickendam blijft op koers voor behalen doelstelling

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas Tom Pruim brengt Monnickendam op 2-0.

MONNICKENDAM - ,,Voor het niveau van de derde klasse was dit een goede wedstrijd”, vonden Monnickendam-trainer Ab Persijn en zijn collega Wessel Colijn van OFC eensgezind. ,,In een deel van de wedstrijd waren wij gelijkwaardig, maar we kregen op verkeerde momenten goals tegen”, voegde verliezend (4-3) coach Colijn eraan toe.

Door Bouwe Meijn - 29-1-2017, 9:22 (Update 29-1-2017, 9:22)

Dat klopte, want nadat zijn ploeg bij een 2-0 achterstand had gescoord, volgden onmiddellijk twee doeltreffende antwoorden van de thuisclub. OFC kwam terug tot 4-3, maar niet langszij. Dus gingen de drie...