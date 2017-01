Kras/Volendam-keeper Dennis Schellekens voorkomt glorieuze terugkeer trainer Mark Schmetz in Opperdam

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas Mark Schmetz, druk coachend namens Lions in Volendam.

VOLENDAM - Het leek een glorieuze terugkeer in sporthal Opperdam te worden voor voormalig Kras/Volendam-trainer Mark Schmetz. Zijn nieuwe club OCI-Lions was voorafgaand aan de wedstrijd al torenhoog favoriet en met een 8-18 voorsprong halverwege leek de tweede helft een formaliteit te worden. Na een uur stond de Limburgse coach echter met halflege handen: 25-25.

Door Hans Swierstra - 28-1-2017, 21:56 (Update 28-1-2017, 22:11)

Het team waarover Schmetz de voorbije vier seizoenen de scepter had gezwaaid en dat nu een figurant in de Bene-League is, vocht zich op bewonderenswaardige wijze terug...