Monnickendam-voetballer Barrie de Wolf: ’We hadden hoger moeten staan’

Foto Wim Egas Barrie de Wolf: ,,Als Monnickendam niet promoveert, zal dat een grote teleurstelling zijn’’

MONNICKENDAM - Aan de ene kant is het volgens Monnickendam-voetballer Barrie de Wolf goed dat zijn elftal zich na de degradatie even een jaartje kan herpakken in de derde klasse. Anderzijds denkt de aanvallende middenvelder dat juist de huidige ploeg ook niet had misstaan in de tweede klasse.

Door Hans Swierstra - 26-1-2017, 16:22 (Update 26-1-2017, 16:22)

Het doel is in elk geval duidelijk: Monnickendam wil direct terug naar het niveau, waarop het de elf jaar voorafgaand aan dit seizoen uitkwam. ,,Dat is zeker onze instelling. Als dat niet lukt zal...