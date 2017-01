Oud-Monnickendammer Reugebrink van Go Ahead Eagles naar OFC

Ella Tilgenkamp Donny Reugebrink

OOSTZAAN - Voetballer Donny Reugebrink is toegetreden tot de selectie van zondagderdedivisionist OFC.

De oud-speler van Monnickendam baarde in de zomer van 2015 opzien met een niet-alledaagse overgang van de toenmalige zaterdagtweedeklasser naar profclub Go Ahead Eagles.

Reugebrink (23) ontwikkelde zich aardig in Deventer en zat een aantal keren bij de selectie van het eerste elftal. In de plannen van trainer Hans de Koning, die halverwege vorig seizoen Dennis Demmers tussentijds opvolgde en uiteindelijk met de club promoveerde naar de eredivisie, kwam de aanvallende middenvelder echter niet meer voor.

Met clubs in de eerste divisie kwam de Amsterdammer niet tot een akkoord, waarna hij bij het Oostzaanse OFC terechtkwam. Na een paar keer te hebben meegetraind met de selectie van coach Imdat Ilguy, besloot hij over te stappen. Hij hoopt zondag in de competitiewedstrijd tegen Jong Achilles’29 zijn officiële debuut te kunnen maken.