Bekertoernooi is voor Loon Lions klaar

BEMMEL - De basketbalsters van Loon Lions zijn er niet in geslaagd door te dringen tot de halve finale van de nationale beker. In Bemmel was bekerhouder Lekdetec.nl woensdagavond met 55-48 te sterk voor de Landsmeerse ploeg.

Vooral in de eerste helft, die eindigde in 22-22, waren de puntjes duur in sporthal De Schaapskooi. De thuisclub nam het initiatief en Lions slaagde er tijdens het hele eerste kwart niet in om op voorsprong te komen. De periode werd afgesloten met 11-9. Fieke Ligthart (vijf punten) en Tanya Bröring (de overige vier) waren de enige Landsmeerse speelsters die tot scoren kwamen.

Daar kwam in het tweede part verandering in. Beau Baars bezorgde Lions de eerste voorsprong (11-13) en nadat ook Charlotte van Kleef en Epiphany Etienne de basket hadden gevonden, liep de marge zelfs op naar zeven punten: 14-21. Dat haalde weer het beste in de thuisclub naar boven. Halverwege het duel was er weer evenwicht: 22-22.

In deel drie waren er achter elkaar 6-0 runs van zowel Lekdetec (leidend tot 28-25) als Lions (28-31) en een 9-0 run van de Gelderse ploeg (37-31). Bröring bepaalde vervolgens de stand op 37-33. Dichterbij dan tot drie punten kwamen de Landsmeerders in het laatste kwart niet meer. Na een driepunter van Lekdetec-speelster Kris Biesters, die de stand op 51-43 bracht, was het duel feitelijk beslist.

Zaterdag treffen beide teams elkaar opnieuw, maar dan in de eredivisie. Koploper Lekdetec komt dan op bezoek bij nummer drie Lions.