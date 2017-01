Ab Persijn verlengt contract bij Monnickendam met twee seizoenen

MONNICKENDAM - Trainer Ab Persijn en voetbalvereniging Monnickendam zijn contractverlenging met twee seizoenen overeengekomen. Dat heeft voorzitter Dennis de Kruijf van de club gisteren bekendgemaakt.

Persijn is bezig aan zijn eerste jaar bij de zaterdagderdeklasser. In het rommelig verlopen vorige seizoen liep de oud-profvoetballer al stage bij de club. Nadat Monnickendam tussentijds afscheid had genomen van trainer Nico Mol, probeerde hij nog samen met zijn broer Jos (en adviseur Johan Rutz) op interim-basis het elftal voor degradatie te behoeden. Dat lukte niet, maar momenteel staat Persijn met zijn elftal op de derde plaats in de derde klasse A.