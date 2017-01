Trainer André Teuling en Oosthuizen na dit seizoen uit elkaar

OOSTHUIZEN - Het bestuur van voetbalvereniging Oosthuizen zal het contract met hoofdtrainer André Teuling na dit seizoen niet verlengen.

Het bestuur van de zondagvijfdeklasser acht een trainer met een Uefa A-licentie voor de huidige selectie niet meer noodzakelijk. ,,Je zou kunnen zeggen dat André ’overgekwalificeerd’ is’’, aldus voorzitter Eddie Aarse.

,,Hij had eerder zijn behaalde licentie laten verlopen, maar toen hij ons in december 2015 uit de brand hielp, heeft hij daarna via dit trainerschap zijn papieren weer op orde kunnen brengen. Hij zal met dezelfde gedrevenheid als daarvoor dit seizoen afmaken. Hopelijk kan André ons naar de nacompetitie loodsen.’’

Ook Teulings assistenten Levent Tekintürk en Dennis Grishaver zullen na dit seizoen hun taken overdragen.