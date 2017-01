BEP komt met geheim wapen als een dieselmotor op stoom

Foto Erik Rietman Marcel Fonck (links) had een belangrijke rol in de zege van BEP.

PURMEREND - Hekkensluiter BEP ontving zaterdag het sterke Wit-Blauw/Green Organics. Al snel zette BEP-coach Martin van Eijk een geheim wapen in dat aanvankelijk weinig leek uit te richten tegen het geweld van de tegenstander. Maar als een oude diesel kwam BEP sputterend op stoom om uiteindelijk met een 32-31 zege te stunten tegen de nummer twee in de overgangsklasse C.

Door Sander Kruissink - 22-1-2017, 13:25 (Update 22-1-2017, 13:25)

De oudgedienden Marcel Fonck en Inge Stam hadden een belangrijke rol in de zege, maar de hoofdrol was weggelegd voor Robert Oudejans....