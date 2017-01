Move laat ’zekere’ winst op koploper Utrecht 2 lopen

Foto Erik Rietman Diederick Hakkers van Move probeert het Utrechtse driemansblok te passeren. Rechts libero Taran Jonk en links Christiaan Wilkes (5).

EDAM - Na een lange en enerverende vijfsetter hebben de volleyballers van Move uiteindelijk met 2-3 het onderspit moeten delven tegen Utrecht 2. De mannen van coach René Worp deden weinig tot niets onder voor de koploper.

Door Jan Koning - 22-1-2017, 13:12 (Update 22-1-2017, 13:12)

Move schiet direct explosief uit de startblokken. Met gevarieerd aanvalsspel en vooral harde smashes nemen de Edammers brutaal de leiding. Opvallend is dat de Utrechtse lijstaanvoerder op het eerste gezicht niet echt over afgetrainde topatleten beschikt. Wel is er een duidelijk overwicht qua lengte en...