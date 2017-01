RC Waterland geraakt tegen The Hookers niet in z’n flow

Foto Erik Rietman Waterland komt niet door de defensie van The Hookers heen.

PURMEREND - Treurig. Dat was het spel dat RC Waterland zaterdagmiddag liet zien. The Hookers, op papier niet de beste tegenstander, won in Purmerend met 10-18. De gehele tweede helft werd er niet meer gescoord. Voor Waterland was het een slecht begin van de tweede seizoenshelft.

Door Suzanne Jekel - 22-1-2017, 12:48 (Update 22-1-2017, 12:48)

Onder luid gejuich verlaat Hookers het veld van RC Waterland. De spelers klappen, min of meer terecht, voor zichzelf. Met opgeheven hoofd zullen de terugrijden naar Hoek van Holland, want dat zij hier zouden winnen, hadden...