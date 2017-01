Zaterdagteam Volendam krijgt pas na rust de juiste bekerkriebels

WILNIS - RKAV Volendam moet dat bekervoetbal maar eens serieus nemen, zo liet trainer Sander Middelbeek van de zaterdageersteklasser onlangs optekenen. Zijn elftal deed er zaterdag heel wat langer over om er net zo over te denken als hij. De 2-4 winst op CSW in Wilnis - na een 2-0 achterstand - resulteerde in een plaatsje in de kwartfinale.

Door Hans Swierstra - 22-1-2017, 9:43 (Update 22-1-2017, 9:43)

Vorig seizoen was CSW in de eerste klasse twee keer te sterk geweest voor de Volendammers. Die zes punten hielpen de Utrechtse club...