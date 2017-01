Verenigingsmens Jaap bij ’t Vuur uit Edam overleden

EDAM - Op 89-jarige leeftijd is dinsdag Jaap bij ’t Vuur overleden. De kleurrijke Edammer heeft veel betekend voor het verenigingsleven in zijn woonplaats.

Hij was de zoon van Tijmon bij ’t Vuur, een van de oprichters van voetbalvereniging EVC. Jaap bij ’t Vuur ging zelf ook bij de club spelen en werd een EVC’er in hart en nieren. Hij was lange tijd als keeper actief. Weliswaar speelde hij niet in het eerste elftal, maar later was hij wel een van de vaste supporters van de hoofdmacht. Bij ’t Vuur was een kritische fan, die de trainer nog wel eens aanspoorde om een speler te wisselen.

De Edammer bewaarde jarenlang alle krantenknipsels en foto’s van EVC. Bij het honderdjarig clubjubileum in 2013 kwam dat archief uitstekend van pas.

Bij ’t Vuur was niet alleen nauw betrokken bij EVC, maar ook bij IJsvereniging Edam en Atletiekvereniging Edam. Voor zijn verdiensten als verenigingsmens ontving hij in 2014 de gemeentelijke legpenning.

Naar eigen wens van Bij ’t Vuur zal de uitvaart maandag in besloten kring plaatsvinden.