Sander Nooij (19) als Nederlander naar EK luchtwapens: ’Grote kans op podiumplaats’

Foto Tessa Biesbrouck Sander Nooij: ,,Je kunt niemand anders dan jezelf de schuld geven als het fout gaat.’’

PURMEREND - Het begon jaren geleden in de tuin van zijn ouderlijk huis in Purmerend, toen Sander Nooij van wat takken een pijl en boog maakte. Door de jaren heen veranderde de boog in een luchtpistool, en de pijlen in stompe kogels. Het was het begin van iets moois, want begin maart reist de Purmerender met zijn luchtpistool af naar het Europees kampioenschap in het Sloveense Maribor.

Door Mitchell Burger - 19-1-2017, 17:38 (Update 19-1-2017, 17:38)

Tijdens de kwalificatiewedstrijden van afgelopen zaterdag op Papendal behaalde de negentienjarige Nooij als enige Nederlander...