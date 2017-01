Kras/Volendam strikt door veel clubs begeerde Servische international Igor Mrsulja

Igor Mrsulja

VOLENDAM - De handbalselectie van Bene-League-club Kras/Volendam is uitgebreid met de Servische international Igor Mrsulja. De 22-jarige midden- en linkeropbouwer komt over van Partizan Belgrado en tekent voor tweeënhalf jaar.

Mrsulja werkte onlangs een trainingsstage af bij Volendam en overtuigde de technische staf van zijn kwaliteiten. Hij zal nog niet direct inzetbaar zijn, omdat de procedure rond het verkrijgen van een werkvergunning nog enige tijd in beslag zal nemen. In de loop van februari zal een en ander vermoedelijk in orde zijn, zodat de Serviër wellicht nog in de Bene-League namens Volendam kan uitkomen. In elk geval zal hij daarna kunnen spelen in de eredivisie, waarin de zes Nederlandse Bene-League-clubs plus de nummers een en twee van de eerste fase van de huidige eredivisie zullen strijden om de landstitel.

Sterrenteam

De in de Servische hoofdstad Belgrado geboren Mrsulja begon zijn handbalcarrière in de jeugd van URK Studentski Grad. Sinds 2009 speelt hij voor Partizan Belgrado, waar hij sinds vorig seizoen aanvoerder is. Met die club werd hij keer landskampioen en won hij twee keer de nationale beker en eenmaal de Supercup. Hij speelde voor vrijwel alle nationale jeugdselecties van Servië en werd als jeugdspeler meerdere keren verkozen tot beste midden- en linkeropbouwer van zijn generatie. Daarnaast werd Mrsulja opgenomen in het sterrenteam van de Servische competitie.

Algemeen manager Joost Ooms van Kras/Volendam noemt Mrsulja ’een potentiële speler uit de buitencategorie’. „Er werd internationaal flink aan hem getrokken, maar hij heeft weloverwogen gekozen voor ons programma’’, aldus Ooms.

Traditie

Mrsulja zelf noemt het ’een mooie stap in mijn ontwikkeling als handballer’. ,,Kras/Volendam is een hoog aangeschreven club in Nederland met een mooie traditie. Ik hoop snel deel uit te maken van de ploeg. Ook wil ik zo snel mogelijk de Nederlandse taal onder de knie krijgen. Als we fit blijven denk ik dat wij voor het kampioenschap kunnen gaan”, aldus de Serviër.