Waterpoloër John Colina (50), nog steeds onmisbaar voor WZ&PC: ’Ik ben geen ouwe zeur’

PURMEREND - Hij wordt binnen het team nog geen opa genoemd, maar John Colina is, net als ploeggenoot Eugene Agema, vijftig jaar. Beide oudjes van WZ&PC Purmerend zijn nog steeds onmisbaar, gezien de vier doelpunten die ze samen maakten afgelopen zaterdag. Na de 6-10 zege op naaste concurrent Triton kan het vizier weer naar boven worden gericht.

Door Marcel Tabbers - 17-1-2017, 16:30 (Update 17-1-2017, 16:30)

Het is in Weesp alweer de derde zege op rij. Het team van coach Martin Denekamp zit duidelijk in de lift na het kampioenschap eind...