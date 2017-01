Coach Brian Tevreden blijft langer bij EVC

EDAM - De voetballers van EVC zullen ook volgend seizoen worden getraind door Brian Tevreden.

Het bestuur en de coach kwamen contractverlenging met een jaar overeen. De Purmerendse trainer is bezig aan zijn eerste seizoen in Edam. In de tweede klasse A van de zaterdagcompetitie staat hij met EVC momenteel op de tiende plaats.