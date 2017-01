Purmerendse pistoolschutter Sander Nooij gaat naar EK

PURMEREND - Pistoolschutter Sander Nooij heeft zich op Papendal gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen luchtwapens.

De negentienjarige Purmerender, lid van SV De Vrijheid in Edam en trainend bij MEC in het Duitse Dortmund, behaaalde als enige de vereiste limiet voor deelname aan het EK. Hij schoot 31 keer een tien, 27 keer een negen en twee achten. Nooij was in 2015 de eerste luchtpistoolschutter, die als junior namens Nederland aan het EK deelnam. Het EK van dit jaar wordt begin maart gehouden in het Sloveense Maribor.