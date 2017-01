Sander Middelbeek verlengt contract bij RKAV Volendam

VOLENDAM - Voetbaltrainer Sander Middelbeek heeft ook volgend seizoen de zaterdagselectie van RKAV Volendam onder zijn hoede.

De coach kwam onlangs al met het bestuur van de club een voortzetting van de verbintenis overeen. ,,Alleen moeten we nog even een moment zoeken voor de officiële ondertekening’’, aldus de trainer uit Oosthuizen.

Middelbeek kwam vorig jaar zomer over van JOS/Watergraafsmeer, waar hij langdurig hoofdtrainer was. Met Volendam bezet hij momenteel de vierde plaats in de eerste klasse A en is hij vertegenwoordigd bij de laatste 32 in het districtsbekertoernooi.