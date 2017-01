Martin van Ophuizen tekent voor vijfde seizoen bij Purmersteijn

PURMEREND - Voetbaltrainer Martin van Ophuizen heeft ook volgend seizoen de selectie van Purmersteijn onder zijn hoede.

De trainer is bezig aan zijn vierde jaar bij de club en staat met zijn elftal ruimschoots bovenaan in de eerste klasse A.

Ook technisch manager en tevens assistent-coach Marco Daman heeft zijn contract verlengd. Het duo leidde de Purmerendse club in 2014 naar het kampioenschap van de tweede klasse. In de afgelopen twee seizoenen strandde Purmersteijn in de nacompetitie om promotie, vrijwel op de drempel van de hoofdklasse.