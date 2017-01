Peter Lek (Ilpendam) stopt aan het eind van het seizoen als trainer

ILPENDAM - Voetbaltrainer Peter Lek van Ilpendam is aan zijn laatste half jaar als oefenmeester bezig. De 52-jarige Purmerender vindt het tijd voor andere dingen.

Het leek een hamerstuk: contractverlenging voor Lek bij Ilpendam. Het elftal staat tweede in de vierde klasse E en draait als een trein. ,,De club was graag verder gegaan met mij’’, bevestigt Lek, bezig aan zijn tweede jaar bij de club. ,,Maar ik vind het mooi geweest. Ik zit 42 jaar in het voetbal en ik vind het tijd om andere leuke dingen te gaan doen. Begrijp me goed, ik heb de beslissing met pijn in het hart genomen, want ik heb het heel erg naar mijn zin bij Ilpendam. Het kost mij alleen steeds meer energie. Ik doe nu alles nog met veel passie en energie, maar ik wil voorkomen dat het negatief gaat uitvallen als ik langer blijf.’’

Lek zou straks groots afscheid kunnen nemen, als de eerste trainer die Ilpendam sinds 1990 naar de derde klasse loodst. ,,Dat is wel de doelstelling, maar daarvoor moeten we keihard werken. De eerste vier wedstrijden na de winterstop - tegen SDZ, IVV, Purmerend en Nieuw West - zullen cruciaal zijn.’’