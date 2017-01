Loon Lions geeft klunzig de punten weg aan Grasshoppers

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas Lions-speelster Epiphany Etienne komt er niet doorheen bij Grasshoppers.

LANDSMEER - Sprakeloos. Dat was coach Molly McDowell van Loon Lions zaterdag na de wedstrijd tegen Grasshoppers. In de laatste 34 seconden zag ze haar team de overwinning op een klunzige manier uit handen geven. Lions verloor in eigen huis met 68-69.

Door Suzanne Jekel - 15-1-2017, 15:57 (Update 15-1-2017, 15:57)

De eerste drie kwarten zijn weinig interessant. Lions is geen schim van zichzelf; de passing is onzorgvuldig en er is veel balverlies. De ploeg gaat te veel mee in het haastige spel van Grasshoppers.

Pas in het laatste kwart lijkt Lions...