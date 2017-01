Lions bekert op donderdag 25 januari tegen Lekdetec.nl

LANDSMEER - De basketbalsters van Loon Lions spelen op donderdag 25 januari hun kwartfinalewedstrijd in het nationaal bekertoernooi.

De ploeg van coach Molly McDowell moet zoals bekend op bezoek bij Lekdetec.nl in Bemmel. Het duel begint die avond om 20.30 uur.

Zaterdag 7 januari stonden beide clubs nog tegenover elkaar, eveneens in de Gelderse plaats. In deze eindstrijd van de Final Four was Lekdetec, de koploper in de nationale competitie, toen duidelijk te sterk voor Lions: 65-47.

Vanavond pakt Lions in Indoor Centrum Landsmeer de draad van de competitie weer op. Aan het begin van de tweede helft van het seizoen is Solar-systemen Grasshoppers de opponent. Het duel tussen de regerend landskampioen en de Katwijkse vice-kampioen begint om 19.30 uur. Achter Lekdetec, dat 26 punten heeft, staat Lions tweede met twintig punten. Grasshoppers, dat de derde plaats deelt met Renes/Binnenland, heeft twee punten minder. Weer twee punten daarachter staat Dozy BV Den Helder. Deze vijf clubs zullen in de komende veertien wedstrijden gaan uitmaken welk kwartet straks in de play-offs om de landstitel uitkomt.