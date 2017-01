Purmersteijn wacht pittig klusje tegen JOS/Watergraafsmeer

AMSTERDAM - De voetballers van Purmersteijn hebben het dinsdagavond niet getroffen bij de loting voor de districtsbeker. In Amsterdam werd de ploeg gekoppeld aan JOS/Watergraafsmeer, op voorhand een pittige klus.

Door Hans Swierstra - 10-1-2017, 20:54 (Update 10-1-2017, 20:54)

Uitwedstrijden Volendam-zaterdag en ZOB in beker

De Purmerenders, koploper in de eerste klasse A van de zondagamateurs, spelen wel thuis tegen de Amsterdammers, die op de vijfde plaats staan in de hoofdklasse. Het duel is op zondag 22 januari.

Voor zaterdageersteklasser Volendam rolde er een uitwedstrijd uit tegen CSW in Wilnis. Dat is een oude bekende, want vorig seizoen waren beide ploegen concurrenten in de degradatiezone van de eerste klasse. Waar Volendam handhaving veiligstelde, daalde CSW af. In de tweede klasse B bezet deze ploeg nu de vijfde plaats.

Zaterdagtweedeklasser ZOB gaat op bezoek bij FC Abcoude, dat uitkomt in de tweede klasse van de zondagamateurs. Net als de Beemsterlingen vertoeft dit elftal in de bovenste regionen van de ranglijst. De duels van Volendam en ZOB zullen worden gespeeld op zaterdag 21 januari.

De complete loting: Swift-zat.-Grasshoppers, Kolping Boys-Dynamo, WV-HEDW-zat.-FC Aalsmeer-zat., Ajax-Zuidvogels, EDO-zon.-De Kennemers-zon., FC Breukelen-OSV-zon., Eemdijk-Montfoort, FC Abcoude-ZOB, CSW-Volendam-zat., HBOK-De Meern, LSVV-De Zouaven-zon., Purmersteijn-JOS/Watergraafsmeer, FC Bilt-Zaanlandia-zon., ADO’20-ZAP, Altius-DVSU en Nieuw Utrecht-Zeeburgia.