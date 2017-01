Tijs Schipper per direct terug bij Spakenburg

MARKEN - Voetbaltrainer Tijs Schipper is per direct aan de slag gegaan bij tweededivisionist Spaakenburg. Voor de coach uit Marken betekent het een terugkeer bij deze club.

Afgelopen zaterdag kreeg trainer Hans van de Haar te horen dat hij zijn spullen kon pakken bij Spakenburg. Het merendeel van de spelersgroep kon zich niet vinden in de manier van communiceren van oud-profvoetballer Van de Haar.

Maandagavond al stond Schipper op het trainingsveld. De Marker maakt samen met Arnold Klein, die assistent was onder Van de Haar, het seizoen af bij de ’blauwen’. Hij kent Klein van zijn periode bij Huizen enkele jaren geleden.

Schipper was in het verleden twee seizoenen werkzaam als oefenmeester bij Spakenburg; van 1999 tot 2001. In 2000 werd hij met zijn elftal kampioen in de hoofdklasse, destijds het hoogste amateurniveau.

Tot afgelopen zomer was Schipper coach van het zaterdagelftal van Volendam. Na in zijn eerste seizoen met deze ploeg te zijn gedegradeerd naar de eerste klasse, slaagde hij er in zijn tweede jaar in om Volendam voor een tweede degradatie te behoeden. Daarna koos hij bewust voor een jaartje in de luwte. Uiteindelijk is dat dus slechts een half seizoen geworden.

De geschiedenis herhaalt zich voor de voormalig voetballer van Marken. Drie jaar geleden besloot hij ook zijn voorgenomen ’sabbatical’ onderbreken, toen Huizen - destijds in de hoofdklasse - hem terugvroeg als coach.