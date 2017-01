Landslake Lions kan reclame maken in bekerwedstrijd tegen topclub ZZ Leiden

Archieffoto Erik Rietman Laki Lakner (links): ,,Een volle hal en een mooie sfeer kunnen iets losmaken.’’

LANDSMEER - Een droomloting. Zo kan de wedstrijd van Landslake Lions in de achtste finale van de nationale basketbalbeker tegen ZZ Leiden bestempeld worden.

Door Hans Swierstra - 9-1-2017, 17:00 (Update 9-1-2017, 17:00)

Niet alleen krijgt de Landsmeerse promotiedivisionist woensdagavond (20 uur) in eigen huis de kans zich te meten met de absolute top van Nederland en kunnen de bezoekers in het Indoor Centrum daarvan meegenieten, ook stelt het de thuisclub in staat om reclame voor zichzelf maken. Immers, de ambities liggen in de eredivisie en wat is nu een mooiere...