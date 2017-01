Marciano Sleeswijk nieuwe coach van DZS

NECK - Voetbaltrainer Marciano Sleeswijk krijgt met ingang van het nieuwe seizoen de selectie van DZS onder zijn hoede.

Door Hans Swierstra - 8-1-2017, 17:50 (Update 8-1-2017, 17:50)

De 33-jarige trainer wordt bij de Necker zaterdagderdeklasser de opvolger van Mark Vis, die de club na vier jaar gaat verlaten en naar ZCFC vertrekt.

Sleeswijk was tot vorige maand werkzaam bij zondagvierdeklasser Kwiek’78 in Avenhorn. Daar was hij bezig aan zijn tweede seizoen. Nadat Sleeswijk daar begin november al had laten weten dat hij zijn contract niet zou verlengen, stapte hij onlangs voortijdig op bij de club, die op de voorlaatste plaats bivakkeert.

In het verleden was hij onder meer hoofdtrainer en technisch coördinator bij SV Diemen en werkte hij bij het Amsterdamse Kadoelen.

,,We waren er snel uit. Marciano is enthousiast en dat geldt ook voor onze spelers’’, aldus DZS-voorzitter Danny Visser. ,,Daarmee hebben we weer een zorg minder. Dan kunnen we de aandacht nu weer richten op het nieuwe complex. Daarvoor moeten nog een paar puntjes op de i worden gezet.’’