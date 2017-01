Loon Lions in eindstrijd Final Four aan flarden gespeeld door Lekdetec.nl

BEMMEL - Het was in het derde kwart van de eindstrijd van de Final Four dat de Bemmelse sporthal De Schaapskooi zaterdagavond bijkans explodeerde van euforie. Met een razendsnelle aanval via alle vijf speelsters scheurde Lekdetec.nl de defensie van Loon Lions uit elkaar. Uitblinkster Karin Kuijt was met een driepunter het eindstation. De aanval waaruit de thuisclub op 45-27 kwam was tekenend voor het krachtsverschil. Met 65-47 bogen de Landsmeerse basketbalsters heel erg diep.

Door Hans Swierstra - 7-1-2017, 22:25 (Update 7-1-2017, 22:25)

Moest Molly McDowell in 2015 als speelster toezien...