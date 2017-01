Regionale winterkampioenschappen bezorgen WZ&PC-trainer Ernst Rooker drukke tijden

PURMEREND - In het Leeghwaterbad in Purmerend vinden zaterdag en zondag de regionale winterkampioenschappen plaats. Het is de eerste editie van het evenement in de nieuwe opzet. Voor de jongere deelnemers is het tevens de laatste mogelijkheid om limieten te halen voor de Nederlandse jeugd- en juniorenkampioenschappen die over twee weken in Eindhoven zijn.

Door Marcel Tabbers - 6-1-2017, 15:53 (Update 6-1-2017, 15:53)

Voor WZ&PC-trainer Ernst Rooker wordt het een druk weekeinde. En ook volgende week staat de oefenmeester van de topclub uit Purmerend twee dagen aan de badrand. Dan verplaatst...