Flinke vorderingen meisjes Landslake Lions in seniorenklasse: ’Nu zijn we de te kloppen ploeg’

Foto Ella Tilgenkamp Coach Johan Kaal bespreekt de tactiek met zijn ploeg . In het midden op de stoel Lauren Metz.

LANDSMEER - Hoe kun je talentvolle jonge basketbalsters makkelijker laten doorstromen naar het eerste team, dat aan de nationale top staat? Over die vraag boog de trainersstaf van Landslake Lions zich vorig seizoen. Het antwoord werd gevonden in de inschrijving van een tweede team, dat moest spelen in de promotiedivisie. Na een half jaar mag geconcludeerd worden dat het een goede zet is geweest.

Door Hans Swierstra - 2-1-2017, 16:00 (Update 2-1-2017, 16:00)

Johan Kaal is een van de initiatiefnemers van deze nieuwe constructie. De 51-jarige Landsmeerder is al sinds zijn...