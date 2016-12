Topkeeper Gerrie Eijlers keert na zomer terug naar Kras/Volendam

VOLENDAM - Handbalinternational Gerrie Eijlers keert terug bij Kras/Volendam. De 36-jarige doelman vertrekt komende zomer bij de Duitse Bundesligaclub GWD Minden.

Eijlers doorliep als jeugdspeler de opleiding in Volendam en debuteerde voor de club in de eredivisie. In 2003 vertrok hij naar Duitsland, waar hij voor SG Solingen ging spelen. De Volendammer groeide in de sterke Duitse competitie uit tot een van de beste keepers ter wereld. Na Solingen belandde de 91-voudig international via TUSEM Essen, HBW Balingen-Weilstetten en SC Magdeburg bij Minden.

,,De wens om terug te keren bij Kras/Volendam was er altijd’’, laat Eijlers weten. ,,Na vijftien jaar in Duitsland te hebben gespeeld is het nu mooi geweest. Mijn gezin wil dicht bij de familie zijn. Ik mis Volendam. De club biedt mij nu de kans om te werken aan mijn maatschappelijke carrière. Sportief hoop ik nog een jaar of drie op topniveau te kunnen spelen. Daarnaast vind ik het prachtig om jeugdkeepers te trainen en beter te zien worden.”

Verwacht wordt uiteraard dat Eijlers met zijn rijke carrière behalve op het veld ook buiten de lijnen een belangrijke rol zal vervullen bij de club.