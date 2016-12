Een onverwacht mooi jaar voor Molly McDowell van Loon Lions

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas Molly McDowell leeft als coach intens mee.

LANDSMEER - De eerste grote prijs als trainer haalt Molly McDowell (35) in mei van dit jaar. Met haar team wordt ze landskampioen. Ze is de eerste vrouwelijke hoofdcoach ooit die dit voor elkaar bokst. Vijf maanden eerder, in januari, wordt ze gevraagd als hoofdcoach van de Landsmeerse dames. Ze volgt Rob Brand op, die zijn werkzaamheden bij de club per direct neerlegt wanneer hij de coaching niet meer kan combineren met zijn werk.

McDowell twijfelt. Wanneer ze in de zomer van...