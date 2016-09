FC Volendam krijgt na slappe start MVV vanaf de stip op de knieën

Foto Orange Pictures/Fred Rotgans Drievoudig doelpuntenmaker Jack Tuijp wordt met een sliding lastiggevallen door MVV’er Steven Pereira.

VOLENDAM - Het is voor FC Volendam maar goed dat de competitiewedstrijd tegen FC Dordrecht een dagje is uitgesteld naar zaterdag. Het geeft de oranjehemden wat broodnodige extra tijd om bij te komen van een uitputtend bekerduel. Na 3-3 in de reguliere speeltijd en een doelpuntloze verlenging kregen zij MVV in de penaltyserie op de knieën.

Door Hans Swierstra - 20-9-2016, 23:13 (Update 20-9-2016, 23:13)

Daar zag het aanvankelijk allerminst naar uit. In een akelig leeg Kras Stadion leek MVV namelijk snel zaken te willen doen. Volendam-keeper Hobie Verhulst was al...