Monnickendamse doelpuntenmachine Dennis Kaars verbaast ook zichzelf

Archieffoto Orange Pictures Dennis Kaars (links) met Harry Zwarthoed na de promotie van De Dijk naar de derde divisie.

MONNICKENDAM - Met veertien goals in zes competitiewedstrijden is Monnickendammer Dennis Kaars dit seizoen heerlijk op dreef. De spits van de Amsterdamse derdedivisionist De Dijk hoopt donderdag zijn productieve serie te kunnen voortzetten in de KNVB-bekerwedstrijd tegen eredivisieclub Vitesse.

Door Hans Swierstra - 19-9-2016, 17:05 (Update 19-9-2016, 17:05)

,,Nee, het is niet normaal meer hoe makkelijk ik nu scoor’’, staat de 28-jarige voetballer ook van zichzelf te kijken. ,,Ik heb zelfs in alle acht officiële wedstrijden van dit seizoen gescoord. En in de competitie steeds minstens twee per wedstrijd.’’

Roken en drinken

Desgevraagd...