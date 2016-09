Beemster kan voordeeltje van rode kaart Vitesse’22-speler niet uitbuiten

Foto Erik Rietman Beemster-spits Frank Pieters (rechts) zorgt koppend voor gevaar tegen Vitesse'22.

BEEMSTER - Hoewel bij Vitesse’22 een speler werd weggestuurd, slaagde Beemster er zondag niet in om de Castricummers te verslaan. De uiterst spannende ontmoeting eindigde in 2-4.

Door Rik Bakker - 18-9-2016, 20:45 (Update 18-9-2016, 20:45)

Beide teams gingen prima van start. Qua mogelijkheden, verzorgd spel en balbezit ontliepen de ploegen elkaar nauwelijks. Toch stond Beemster binnen twintig minuten met 0-2 achter. Een slordige terugspeelbal van Arno Helder kon worden opgepikt door Nick van der Ven, die de bal simpel binnenschoof. Even later tikte Angelo de Voer de bal in zijn...