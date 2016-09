’Kleine meisjes’ van RC Waterland worden groot

Foto Ella Tilgenkamp Krista Konijn van RC Waterland houdt twee speelsters van The Bassets bezig.

RUGBY - Waar het vorig seizoen in de eerste klasse tweemaal niet lukte tegen RC The Bassets uit Sassenheim, was het zondag wel raak in de ereklasse. In een zinderende slotfase kickte Patty Kist tijdens een doodse stilte de alles beslissende conversie raak, en was de euforie enorm: 32-31.

Door Robin van der Velde - 18-9-2016, 18:02 (Update 18-9-2016, 18:02)

Beide teams promoveerde afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. Zowel Waterland als The Bassets verloor vorig weekend, dus dit was ’D-day’.

Kort na het eerste fluitsignaal drukte Chelsi Prins de eerste try voor Waterland:...