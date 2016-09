Drie doelpunten DZS-captain Brian Melis na optreden als scheidsrechter

Foto Erik Rietman DZS’er Hans Oosterga zal deze vrije trap op de paal schieten.

NECK - De inbreng van Brian Melis tijdens wedstrijden gaat zelden gepaard met doelpunten. Hoe anders was het zaterdag toen de DZS-captain met een zeldzame hattrick een groot aandeel had in de 4-2 zege op het (evenals DZS) puntloze Germaan/De Eland. Met de drie gewonnen punten deden de Neckers de laatste plaats over aan de Amsterdamse fusieclub.

Door Sander Kruissink - 18-9-2016, 10:57 (Update 18-9-2016, 10:57)

Het scheelde weinig of de matchwinnaar had niet eens gespeeld. Toen er eerder op de dag geen scheidsrechter was voor DZS 2 besloot Melis de...