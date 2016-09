Landslake Lions moet nu beter in balans zijn; Volendam en Early Bird spelen straks derby’s

Foto Erik Rietman Volendam zal het na het kampioenschap in de eerste rayonklasse loodzwaar krijgen in de landelijke competitie.

PURMEREND - Een plek in de Final Four is waar trainer Laki Lakner van promotiedivisionist Landslake Lions aan de vooravond van de nieuwe basketbalcompetitie op mikt. Volendam en Early Bird komen elkaar straks tegen in de tweede divisie.

Door Hans Swierstra - 14-9-2016, 17:16 (Update 14-9-2016, 17:16)

Het seizoen kabbelde vorig jaar een beetje voort voor Landslake Lions. De Landsmeerders hadden op enig moment geen zicht meer op de ereplaatsen en strandden in de middenmoot. ,,Dat is een plek waar je niet moet komen’’, kijkt coach Lak- ner terug. ,,Dan vraag...