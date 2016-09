Marker George van Altena met voetbalteam in halve finale Paralympics

Foto ANP/Henk Jan Dijks Hassan Safari (L) met Iljas Visker (11) en Daniel Dikken (R) tijdens de derde groepswedstrijd in Rio de Janeiro van het CP-voetbal tijdens de Paralympische Spelen. Nederland verloor met 2-0 van Iran.

RIO DE JANEIRO - George van Altena, voetballer bij Marken, staat woensdag met het Nederlands CP-team in de halve finale van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.

Oranje verloor de laatste poulewedstrijd met 2-0 van Iran, dat groepswinnaar werd, maar bereikte toch als nummer twee de halve eindstrijd. Het Nederland CP-team (met spelers met een hersenbeschadiging) stuit daarin op Oekraïne, dat de andere groep won.

Dit duel wordt om 15 uur Nederlandse tijd gespeeld. Iran treft rond middernacht in de andere halve finale van dit zeven-tegen-zeventoernooi gastland Brazilië.

Zoals bekend zijn nog drie in de regio Waterland woonachtige sporters actief in Rio. Rolf Schrama uit West-Graftdijk zeilt deze hele week wedstrijden in de Skud 18-klasse. Dat doet hij samen met Sandra Nap. Na de eerste twee races stonden zij negende.

De atletes Marlou van Rhijn uit Purmerend en Fleur Jong uit Middenbeemster komen donderdag voor het eerst in actie. Dan staat de 200 meter op het programma. Zaterdag volgt voor beiden nog de 100 meter.