Cadeautjes leiden verlies Kwadijk in tegen Oosthuizen

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas Oosthuizen-keeper Douwe de Wal bezweert Kwadijks gevaar door op de bal te duiken.

KWADIJK - Als de tegenstander beter is, wil dat niet zeggen dat je die dan zomaar twee goals cadeau moet geven. Kwadijk deed dat in de Zeevang-derby tegen Oosthuizen echter wél. De bezoekers waren in de eerste helft duidelijk beter, maar kwamen toen wel heel goedkoop aan een 0-2 voorsprong. In een gelijkopgaande tweede helft kwam Kwadijk nog wel terug, maar de gelijkmaker zat er niet in. De bezoekers trokken met 2-3 aan het langste eind.

Door Bouwe Meijn - 11-9-2016, 20:15 (Update 11-9-2016, 20:15)

,,Dramatisch”, oordeelde Kwadijk-trainer John Bakarbessy over...