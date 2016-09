IVV houdt open huis tegen Ilpendam

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas Ilpendam-keeper Roy Eijkelboom brengt redding bij een aanval van IVV.

LANDSMEER - De regionale kraker tussen IVV en Ilpendam is zondag in een 1-3 overwinning geëindigd voor de bezoekers. De Ilpendammers leverden meer strijd dan de thuisploeg en kregen wat ze verdienden.

Door Rik Bakker - 11-9-2016, 20:11 (Update 11-9-2016, 20:11)

Dat terwijl de thuisploeg sterk van start ging. Zoals iedere jaargang brengt een nieuw seizoen een aantal nieuwe gezichten met zich mee. Aan de kant van IVV was met name Raymond Alexandre een leuke aanvallende aanwinst te noemen in de openingsfase. Technisch, snel en met een aardig schot op zak...