Historische try Inger Jongerius voor vrouwen RC Waterland

UTRECHT - De vrouwen van rugbyclub Waterland beleefden zondag hun allereerste optreden in de ereklasse. Tegen URC, de nummer drie van Nederland, werd een eervolle 33-13 nederlaag geleden.

Inger Jongerius schreef historie in Utrecht door de eerste try van de Purmerenders in ereklasse te drukken. Daarmee kwam Waterland op een 0-5 voorsprong. De hoek was vervolgens voor Patty Kist te lastig om ook de conversie tussen de palen te krijgen.

Het ervaren URC raakte er niet door van slag. Bij de rust had...